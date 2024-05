Il Milan a Fonseca, spunta il giallo: cambiano i piani rossoneri

Il Milan deve scegliere il nuovo allenatore ma spunta il giallo su Paulo Fonseca: la novità spiazza i rossoneri

La sconfitta con il Torino è stata indolore visto che il campionato del Milan è ormai finito: secondo posto in cassaforte e testa alla prossima stagione.

Ibrahimovic, Moncada e Furlani da settimane lavorano al Milan che verrà, soprattutto al nome del nuovo allenatore. Una girandola di nomi sono stati accostati ai rossoneri, ma per la decisione bisognerà aspettare ancora un po’: la data sarà probabilmente dopo Milan-Salernitana, partita che chiuderà l’era Pioli.

Con l’attuale tecnico bisognerà trovare l’accordo per la chiusura del rapporto, ma l’attenzione è tutta sul nome del nuovo allenatore. Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Paulo Fonseca che sembrerebbe essere il candidato in pole, pur non escludendo gli altri, da Conceicao a van Bommel e De Zerbi.

Proprio sull’allenatore del Lille c’è però un piccolo giallo che sta nascendo nelle ultime ore e che potrebbe portare il Milan a cambiare totalmente i piani.

Calciomercato Milan, Fonseca e il rinnovo con il Lille

Se Fonseca sembrerebbe essere il nome in pole per la panchina del Milan, il tecnico portoghese potrebbe anche decidere di rinnovare a sorpresa il suo contratto con il Lille.

Questa sera il club francese si giocherà il piazzamento Champions nella sfida contro il Nizza. Il Lille è a pari punti con il Brest che avrà un compito più agevole contro il già salvo Tolosa. Dopo la partita sarà il momento delle decisioni con il Milan pronto ad affidargli la panchina per la prossima stagione, ma con il rinnovo che ora spunta come una possibilità, stando a quanto riferisce ‘Le Parisien’.