Inter, non solo Zhang: “Via anche Marotta, ecco dove andrà”

Non solo Zhang, anche l’AD dell’Inter è a rischio addio: “Via anche Marotta, ecco dove andrà”. I tifosi tremano, che cosa succede

Sono ore delicatissime in casa Inter dopo la lettera del Presidente Steven Zhang. L’accordo con Pimco è saltato e Zhang rischia ora di lasciare la guida del club nerazzurro.

“Purtroppo, i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Oaktree. Tutto ciò è stato molto frustrante e deludente, ma questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità”, ha annunciato il numero uno nerazzurro. Sui social, i tifosi tremano anche per il futuro di Marotta.

Inter, i tifosi tremano: “Via anche Marotta”. Le reazioni social

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

L’addio di Marotta certificherebbe il disastro. È l’unico elemento di stabilità — Danilo il #Facinoroso (@DanyFerrera1979) May 19, 2024

Per me Marotta se ne va. E chi parla con me privatamente sa che lo dico da quando ha rilasciato certe dichiarazioni. “Tra due anni”. Certo, come no. Nessuno annuncia che se ne va due anni in anticipo. Se lo fa è perché sa che lo farà prima. — Ale (@aliasvaughn) May 18, 2024

Non hai capito che Marotta appena può la molla la vostra barchetta che affonda e vi dà un calcio in culo. Mica si vuole accollare i debiti. — rust (@rust352) May 18, 2024

Marotta appena lo mettono “ sotto controllo” se ne va — 🪖SoldatoDiCARDINALE🪖 (@RiccardoBo87960) May 19, 2024

In tutto questo bisogna vedere cosa farà Marotta, non cosa dirà. Solo cosa farà. Come dicono amici miei interisti “se non può operare a modo suo fa i bagagli e se ne va. Perché sicuro tracceranno vie più brevi e metteranno paletti. Ma dovevamo aspettarcelo. Questo capita a chi — Milanista100% 🔴⚫️ (@Milanista1002) May 19, 2024

tagliano il monte ingaggi e quindi marotta saluta quello che li teneva a galla dovranno fare il percorso come il milan — YNW Melius (@ACMeli0) May 18, 2024

Marotta ha già spiegato mesi fa che in caso saluta e va in Lega o in FIGC. — Spanky (@erikpaga13) May 18, 2024