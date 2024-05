Altro ribaltone Juventus: salta tutto, l’addio è deciso

Per la Juventus salta l’arrivo dell’attaccante: tutto fermo dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, ecco cosa sta succedendo

È partita una nuova era per la Juventus. L’esonero di Allegri ha rappresentato il primo passo del nuovo progetto bianconero. Un passaggio anticipato rispetto alle tempistiche che si era prefissata la società, ma che non cambierà in maniera concreta la progettazione prevista già per la prossima stagione.

Una progettazione che partirà prima con l’arrivo di Thiago Motta in panchina e poi con la costruzione di una rosa che rispecchierà i desiderata dell’allenatore italo-brasiliano. Inevitabilmente qualche cosa cambierà rispetto all’era Allegri. Ci sarà qualche addio eccellente, ma anche acquisti importanti. E qualche colpo saltato.

Ne parlano in Spagna dove raccontano di come l’arrivo sempre più probabile di Thiago Motta ha sparigliato le carte in tavola e fatto arenare la trattativa per un possibile ritorno alla Juventus. Si parla di Alvaro Morata che è legato all’Atletico Madrid con un contratto fino al 30 giugno 2026.

Calciomercato Juventus, niente ritorno per Morata

L’attaccante è stato protagonista di una buona stagione con i Colchoneros: venti gol complessivi in quarantasei presenze, 14 solo in campionato. Un rendimento che è però calato nella parte finale con il gol che ora manca dal circa due mesi.

L’Atletico non farebbe barricate al suo addio e da settimane si parla di un possibile ritorno alla Juventus. Sarebbe il terzo dopo le esperienze tra il 2014 e il 2016 e la seconda tra il 2020 e il 2022. Ma stando a quanto riporta ‘todifichajes.com’, Morata non sarebbe più nei piani del club bianconero per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato dal portale, il cambio in panchina ha causato anche una inevitabile modifica dei piani sul mercato e con Motta destinato ad essere il futuro condottiero juventino, Morata non sarebbe più un obiettivo. Per questo il suo nome non rientrerebbe più in quelli cercati da Giuntoli che guaderebbe a profili più in linea con le richieste di Thiago Motta.