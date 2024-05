Bordate ad Allegri: “L’avvocato Agnelli l’avrebbe esonerato all’istante”

Allegri è fuori dalla Juventus: il tecnico toscano esonerato dopo il comportamento fuori controllo post Coppa Italia. Gli attacchi si susseguono per l’ormai ex mister bianconero

Fa discutere, e non potrebbe essere altrimenti, la separazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri a due giorni dal successo in Coppa Italia e il finale di partita turbolento del tecnico.

Allegri ha perso le staffe, comportamento non tollerato dalla società e che è sfociato con l’esonero per l’allenatore toscano. Momenti di follia condannati da tutti gli addetti ai lavori, compreso Dario Hubner: “Quello che Allegri ha ottenuto quest’anno sicuramente era nei programmi della Juventus, logicamente puntava al campionato ma aveva davanti un’Inter imprendibile. Sul suo esonero è pesato molto ovviamente il comportamento tenuto alla fine della finale di Coppa Italia. L’allenatore dev’essere il primo a mantenere la calma, a essere concentrato fino alla fine, altrimenti dai una brutta sensazione ai giocatori in campo che si possono a loro volta innervosire. La figura dell’allenatore è troppo importante, scene così da Ancelotti non si sono mai viste… Da ex giocatore mi è dispiaciuto vedere un allenatore che fa queste pantomime in panchina, che grida contro tutti”, ha detto l’ex attaccante alla trasmissione ‘Tatanka, senza giri di parole’, la live su Instagram di ‘Stanleybet.News’ in collaborazione con ‘Calciotime.it’.

Hubner prosegue puntando il dito contro Allegri: “Stai allenando la Juve, non è che sei alla guida di una squadra provinciale che subisce sicuramente più torti arbitrali dei bianconeri. Un simile scenata non è da stile Juve. Se l’Avvocato Agnelli fosse stato in tribuna l’avrebbero esonerato all’istante, subito dopo la fine della partita. Ci stanno le tensioni degli ultimi mesi con Giuntoli e tutto il resto, però devi tener presente che sei sempre l’allenatore della Juventus e dovresti evitare certi comportamenti”.