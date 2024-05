Fulmine a ciel sereno: UFFICIALE, l’ex Juve si dimette

Fulmine a ciel sereno: è UFFICIALE, l’ex Juventus ha rassegnato le dimissioni. Il comunicato ufficiale del club

Salta un’altra panchina a sorpresa a stagione ancora in corso. La società ha comunicato le dimissioni del tecnico: si tratta di un ex Juventus.

Come comunicato dall’Independiente, Carlos Tevez non sarà più l’allenatore della squadra: “Informiamo che Carlos Tevez ha comunicato al presidente del Club, Nestor Grindetti, in qualità di rappresentante della Comissione Direttiva, di aver preso la decisione di non proseguire come allenatore della prima squadra dopo la sfida contro il Platense valida per la seconda giornata del campionato”. L’ex attaccante della Juventus si è dimesso.

“Intendiamo riconoscere la dedizione e la professionalità del corpo tecnico uscente, che si è fatto carico di un momento sportivo complicato e ha aperto la strada a nuovi obiettivi che vogliamo conquistare in breve tempo”, conclude la nota del club argentino. L’Apache, in carica ad agosto, lascia con un bottino di 14 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte nelle 31 partite da allenatore.