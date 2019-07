INTER LUKAKU / Non è andata come speravano i dirigenti dell'Inter la missione del Ds Piero Ausilio a Londra per incontrare i vertici del ManchesterUnited.

Almeno secondo le indiscrezioni che rimbalzano dall'Inghilterra, soprattutto in serata con i vari tabloid che fanno il punto della situazione e ribadiscono come i 'Red Devils', oltre ad aver rifiutato le proposte che coinvolgevano Mauroe Radja, per la cessione di Romeluhanno specificato che non accetterranno meno degli 83 milioni di euro che sborsarono per rilevare il belga dall'Everton.

Non solo. Secondo l''Evening Standard' infatti, lo stesso calciatore che aveva già raggiunto un accordo con l'Inter si starebbe rassegnando all'idea di restare allo United. E nonostante non sia considerato al momento un titolare, il manager Ole Gunnar Solskjaer starebbe cercando di convincerlo a tornare concentrato sui 'Red Devils', pur partendo dietro nelle gerarchie offensive.