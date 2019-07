Inter, annuncio imminente per Barella. E non chiude all'altro colpo a centrocampo

INTER BARELLA / Un passo indietro per fare un passo in avanti. Così Inter e Cagliari si sono avvicinate sensibilmente a quello che è un affare da tempo destinato alla fumata bianca con il trasferimento di Barella in nerazzurro. La svolta dopo il vertice in occasione dell'Assemblea di Lega, con la dirigenza interista che ha fatto un passo indietro dalla sua proposta irremovibile di 36 milioni di euro più 4 di bonus, e il Cagliari che da parte sua ha risposto ammorbidendosi sulle modalità di pagamento. Non c'è ancora l'accordo definitivo, ma l'affare ora è impostato sulla base di 45 milioni di euro complessivi spalmati su più anni e secondo 'La Gazzetta dello Sport' tra oggi e domani ci sarà un nuovo incontro per chiudere l'operazione.

Come da richiesta di Antonio, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare dunque entro il fine settimana per averlo a disposizione nella tournée in Asia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

La priorità poi sarà dunque l'attacco, con le questioni Dzeko e Lukaku da sbrogliare. Ma a centrocampo le manovre non sono finite. Ci si concentrerà innanzitutto sulle cessioni, con calciatori tipo BorjaValero, JoaoMario e sopratuttto Nainggolan che andranno piazzati altrove. Completate queste cessioni, ci sarebbe poi spazio per un ulteriore innesto in mezzo al campo. L'obiettivo secondo la 'Rosea' è un giocatore che abbia confidenza con il gol: Vidal è un'opzione, ma non l'unica.