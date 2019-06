JUVENTUS DE LIGT RONALDO / Contatti continui tra la Juventus e l'entourage di de Ligt per portare il difensore dell'Ajax alla corte di Maurizio Sarri.

Il forte difensore è il principale obiettivo per la retroguardia dei bianconeri e, mentre si attendono novità sul suo futuro, dal passato (appena qualche giorno fa) riemergono alcune dichiarazioni del calciatore che hanno il sapore di un indizio di mercato, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando qui

A riportarle è 'vi.nl' e il retroscena riguarda Cristiano Ronaldo, che si racconta essere uno dei più convinti sostenitori dell'acquisto del capitano dei 'Lancieri': "E' successo tutto così in fretta che non me ne sono reso conto - le parole di de Ligt-. Durante la stagione non si ha tempo di ripensare a tutto come calciatore: ci sono poi momenti in cui mi rendo conto che non è normale. E' accaduto anche di recente, quando ho cenato con alcuni miei vecchi amici, c'era anche qualche amico d'infanzia. Abbiamo ricordato quei tempi e siamo arrivati alla conclusione che io ho sempre voluto essere Cristiano Ronaldo quando giocavamo nel giardino: era il periodo in cui giocava nel Manchester United. Anche la mia prima maglietta era la sua. Questa cena c'è stata subito dopo i due incontri con la Juventus, quando io avevo affrontato proprio Ronaldo".