F1 GP VITTORIA VETTEL SNAI / Fa ancora discutere la vittoria di Hamilton al Gp del Canada. Il pilota della Mercedes è arrivato alle spalle di Vettel ma i 5 secondi di penalità del tedesco gli hanno dato il successo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Niente vittoria per l'ex Red Bell, anche se per lanon è così: la casa di scommesse ha infatti ha pagato coloro che avevano puntato i loro soldi sul successo di Vettel, oltre ovviamente a quelli che avevano scommesso su Hamilton. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo dello sport CLICCA QUI . Un'iniziativa doverosa - si legge sull''Ansa' - per una gara intensa e combattuta ma con un finale deludente per i tifosi della scuderia di Maranello e della Formula 1" spiegano dall'ufficio quote.