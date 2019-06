CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri è sempre più vicino alla panchina della Juventus. Su 'Vanity Fair'', intanto, il tecnico ancora sotto contratto col Chelsea ha lanciato 'messaggi' significativi sul suo futuro e non solo. Uno sicuro all'indirizzo dei tifosi del Napoli, a proposito del suo possibile 'tradimento', il secondo - rispondendo sul tema fuoriclasse - probabilmente all'indirizzo di Cristiano Ronaldo.

NESSUN TRADIMENTO AL NAPOLI - "I napoletani conoscono l’amore che provo per loro - ha detto Sarri - ho scelto l’estero l’anno scorso per non andare in una squadra italiana. La professione può portare ad altri percorsi, non cambierà il rapporto. Fedeltà è dare il 110% nel momento in cui ci sei.

Che vuol dire essere fedele? E se un giorno la società ti manda via? Che fai: resti fedele a una moglie da cui hai divorziato? L’ultima bandiera è stata Totti, in futuro ne avremo zero".

FUORICLASSE - "Esistono squadre medie di grandi giocatori o grandi squadre di giocatori medi. Io lavoro su questo. Il fuoriclasse è quello a disposizione della squadra, altrimenti è solo un bravo giocatore. Siamo pieni di palleggiatori fenomenali. Pure ai semafori. Il divertimento è contagioso se collettivo. Se ti diverti da solo, in 5 minuti arriva la noia".

Sarri ha infine risposto sulla questione tuta, aprendo alla possibilità di andare in panchina con giacca e cravatta: "Se la società mi imponesse di andar vestito in altro modo, dovrei accettare. A me fanno tenerezza i giovani colleghi del campionato Primavera che portano la cravatta su campi improponibili".

