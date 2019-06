CALCIOMERCATO ROMA PAULO FONSECA / Nelle prossime ore la Roma potrebbe tentare l'affondo finale per Paulo Fonseca. E' il naturalizzato portoghese, al momento, il tecnico in pole per la panchina giallorossa. Secondo ulteriori informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il classe '73 navito del Mozambico non dovrebbe aver eccessivi problemi a liberarsi dallo Shakhtar Donetsk, al quale è contrattualmente legato fino al giugno 2020. Con il patron Akhmetov esiste infatti una sorta di 'gentlement agreement' che consentirebbe all'allenatore di liberarsi gratuitamente dal club ucraino in caso di chiamata da una delle principali squadre dei primi cinque campionati europei.

TRE FEDELISSIMI - A Calciomercato.it giungono conferme sul fatto che Fonseca possa chiedere alla Roma di provare a prendere alcuni dei suoi 'fedelissimi' allo Shakhtar. Non solo Ismaily e il centrocampista Marcos Antonio, nomi già emersi questa mattina, ma anche il 31enne brasiliano nonché capitano Taison.

Per quest'ultimo, autore di ben 15 assist nella passata stagione, e Ismaily parliamo comunque di operazioni costose, dato che entrambi hanno una valutazione di circa 20 milioni di euro. Tra i 7 e i 10 milioni, invece, quella di Marcos Antonio.

PIANO B - L'alternativa a Fonseca rimane Roberto De Zerbi. La candidatura del mister del Sassuolo viene tenuta 'calda' dalla società capitolina qualora dovesse andare storto qualcosa nella trattativa con il 46enne di Nampula, un profilo che piace in quanto a idee, personalità ed esperienza a livello internazionale. Da Gattuso a Mihajlovic, le altre candidature attualmente restano sullo sfondo.

LUCESCU JR - Tre campionati, altrettante coppe nazionali e una supercoppa è il bottino conquistato da Fonseca fino ad oggi. Nel 2016 ha preso in mano la squadra raccogliendo la pesante eredità di Mircea Lucescu e proprio un altro Lucescu, stando alle informazioni in nostro possesso, potrebbe prendere il suo posto. Si tratta di Razvan, figlio dell'ex tecnico di Pisa, Brescia e Inter. Il 50enne rumeno siede attualmente sulla panchina del Paok Salonnico, che ha riportato a vincere la Super League greca dopo ben 34 anni di astinenza. Allo scudetto ha poi aggiunto la coppa nazionale, battendo in finale l'Aek Atene.

