Inter, Conte ha scelto il sostituto di Icardi

INTER CONTE LUKAKU / Nonostante le conferme ribadite dall'Ad Beppe Marotta, il futuro di Luciano Spalletti rimane in bilico soprattutto dopo le dichiarazioni di Antonio Conte che ha aperto al ritorno in Italia escludendo la Roma e resta il principale obiettivo per la panchina nerazzurra.

Anche per questo le strategie di calciomercato dell'Inter potrebbero virare verso le preferenze del tecnico leccese che avrebbe fin da subito il 'problema' di dover sostituire un tassello fondamentale come Mauro, dato ormai per partente dopo le frizioni di questa stagione.

Il primo nome nella lista dell'ex Chelsea, scrive 'Tuttosport', rimane Romelu Lukaku: inseguito più e più volte negli ultimi anni, il belga è un vero pallino del mister, fa gola all'Inter e dopo le ultime prestazioni è finito ai margini del progetto di Solskjaer al Manchester United tanto che potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo, nonostante gli 85 milioni di euro sborsati nel 2017 per rilevarlo dall'Everton. Il nodo principale resta però l'ingaggio da 9 milioni di euro a stagione percepito dal calciatore che, intanto, spinge pubblicamente per approdare in Serie A. L'alternativa sicuramente più abbordabile porta invece a Edin Dzeko, probabile partente in casa Roma e profilo ideale da affiancare ad un Lautaro Martinez in rampa di lancio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui