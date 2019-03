CALCIOMERCATO SASSUOLO BEKIR AKIN / Con l'arrivo di Merih Demiral a gennaio, il Sassuolo ha aperto ufficialmente un importante canale con il mercato turco. Non è escluso quindi che nel prossimo futuro possano sbarcare in neroverde altri talenti dalla Turchia.

A tal proposito, secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it , va registrato l'interesse della società di Squinzi per, centrocampista offensivo classe 2002 in forza nel. Veloce e molto bravo nel dribbling, il quasi 17enne (diciassette anni li compierà il prossimo 1° giugno) piace pure ale potrebbe essere strappato al club di Istanbul pagando appena 50mila euro come premio di formazione.