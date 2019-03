CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS FUTURO CINA / Futuro lontano dal Napoli per Dries Mertens. Continuano ad arrivare conferme sull'addio dell'attaccante belga la prossima estate.

Il calciatore - che stasera è stato schierato titolare nel match dicontro il Salisburgo - ha un contratto in scadenza con ilnel 2020: "I segnali non sono positivi - conferma il giornalista Venerato a 'Radio Sportiva' - Non c'è una trattativa per il rinnovo. Lui chiede un triennale, ma Aurelio De Laurentiis è allergico agli ultratrentenni. Sono avviati contatti con club cinesi. Vedo il giocatore lontano da Napoli"