PAGELLE TABELLINO MILAN SASSUOLO / Partita non semplice per il Milan che con qualche difficoltà doma un buon Sassuolo. Vince 1-0 grazie all’autogol di Lirola, prende i 3 punti e scavalca i cugini dell’Inter in classifica. Gira tutto bene agli uomini di Gattuso in questo periodo. San Siro canta e gioisce in attesa del derby del 17 marzo. Il Sassuolo gioca una buona partita e non avrebbe meritato di uscire sconfitto da San Siro.

MILAN

G. Donnarumma 7 – Prestazione convincente impreziosita da una parata decisiva nel primo tempo sullo 0-0. Possiamo dire che è stato anche oggi un Gigio pressoché perfetto.

Calabria 6,5 – Attento in fase difensiva e pronto a spingere sulla fascia destra ogni qualvolta ce ne sia l’occasione.

Musacchio 6,5 – Preciso in ogni intervento e decisivo nel gol vincente del Milan perché dà fastidio a Lirola procurandone l’autorete.

Romagnoli 6 – Oggi ha fatto meglio il suo compagno di reparto Musacchio. Disattento nel primo tempo quando si fa anticipare in area da Djuricic mettendo in pericolo alla porta di Donnarumma.

Rodriguez 6 – Solita partita senza infamia e senza lode. Ingenuo sull’ammonizione che gli costerà la squalifica nella prossima partita contro il Chievo.

Kessie 6 – Corre e lotta come sempre in mezzo al campo, ma sbaglia anche tanto in fase di conclusione. Per due volte spreca la palla del 2-0.

Bakayoko 5 – Oggi in difficoltà. Gattuso se ne accorge e lo sostituisce visto che era anche ammonito. Dal 56’ Biglia 6 – Entra e fa il suo. In attesa della miglior condizione dopo il lungo stop per infortunio.

Paquetà 6 – Come spesso gli accade, si spegne alla distanza. Meglio nel primo tempo che nel secondo. Dal 73’ Castillejo 5,5 – Entrato per sfruttare qualche contropiede, non si fa praticamente mai vedere.

Suso 5,5 – Non è il miglior Suso a livello fisico e si vede. Fa il compitino senza eccellere ma non porta a casa la sufficienza.

Piatek 6 – Non una grande partita ma ha il merito di far espellere Consigli. Dall’83’ Cutrone sv.

Calhanoglu 6,5 – Uno dei più positivi del Milan. La sua tecnica lo aiuta visto che i compagni sono apparsi un po’ sottotono.

All. Gattuso 6 – Squadra che vince non si cambia vero, ma la squadra è apparsa stanca nella ripresa. Porta a casa i 3 punti pur non meritandoli in pieno.



SASSUOLO

Consigli 4 – Folle sull’azione della sua espulsione. Valuta male il lancio che lo scavalca e poi atterra Piatek.

Lirola 5 – Decisiva la sua autorete.

Più propenso a spingere che a difendere.

Demiral 5,5 – Migliora nella ripresa. Con Piatek è stato un bel duello.

Ferrari 5,5 – Non è perfetto come altre volte.

Peluso 6 – Il migliore del reparto difensivo della sua squadra.

Locatelli 5,5 – La sua deviazione di testa che procura l’autorete di Lirola a fine match è risultata decisiva ma in mezzo al campo fa il suo senza sbagliare tanto. Dal 63’ Bourabia 6,5 – Da quando è entrato ha garantito forza fisica e velocità nella manovra. Una buona prova.

Sensi 6,5 – Gioca un sacco palloni lì in mezzo al campo dettando i tempi della manovra. Qualche giocata pregevole ne impreziosisce la prova.

Magnanelli 6 – Tanta legna e tanta corsa. Viene sostituito per il bene della squadra dopo l’espulsione di Consigli. Dal 68’ Pegolo 6,5 – Entra e compie un paio di buone parate.

Berardi 5,5 – Si fa notare spesso senza però incidere in maniera pericolosa.

Djuricic 6 – Buona prova in un ruolo non propriamente suo (falso 9). Si rende pericoloso facendo compiere una grande parata a Donnarumma. Dal 73’ Matri 6 – Uno spunto e un tiro ribattuto da Romagnoli. Poco tempo a disposizione per incidere di più.

Boga 6,5 – Nettamente il migliore dei suoi. Prende un palo e tanto azioni pericolose per la retroguardia rossonera. Una spina nel fianco per la difesa milanista

All.: De Zerbi 6,5 – Prepara la squadra in maniera ottima. Sfortunato negli episodi fanno uscire i suoi uomini sconfitti da San Siro in maniera immeritata. La scelta di schierare Djuricic falso 9 potrà essere riproposta.

Arbitro: Valeri 5,5 – Applica il regolamento in maniera attenta e precisa. Manca il secondo giallo a Bakayoko.



MILAN-SASSUOLO 1-0

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko (56’ Biglia), Paquetà (73’ Castillejo); Suso, Piatek (83’ Cutrone), Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Bertolacci, Borini, Conti, Laxalt, Montolivo, Strinic. Allenatore: Gattuso.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli (63’ Bourabia), Sensi, Magnanelli (68’ Pegolo); Berardi, Djuricic (73’ Matri), Boga. A disposizione: Adjapong, Babacar, Di Francesco, Lemos, Magnani, Odgaard, Rogerio, Scamacca, Sernicola. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Valeri (sez. di Roma)

Marcatori: 35’ aut. Lirola (M)

Ammoniti: 37’ Bakayoko (M), 51’ Paquetà (M), 92’ Rodriguez (M)

Espulsi: 64’ Consigli (S)

Note: recupero 2’ e 5’. Spettatori 61.462 e incasso di € 1.618.585,36.

