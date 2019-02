Calciomercato, Ranieri ai saluti?

CALCIOMERCATO RANIERI / Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Claudio Ranieri al Fulham.

Il tecnico dei 'Cottagers' era considerato in bilico prima del match di stasera perso per 3-1 contro il, uno dei tanti derby di Londra. Un'ulteriore duro colpo alla stabilità della panchina del tecnico italiano che potrebbe subire un ribaltone nelle prossime ore. Nome caldo per la sostituzione è lo spagnolo Victor Sanchez