CALCIOMERCATO MILAN BORUSSIA DORTMUND SAINT-MAXIMIN / Allan Saint-Maximin è uno dei grandi obiettivi per il prossimo anno in casa Milan. L'ala francese, che Leonardo ha tentato di acquistare già a fine gennaio, piace moltissimo alla dirigenza rossonera che sta cercando di bruciare la concorrenza per accaparrarsi il guizzante classe 1997.

Ilpotrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma attenzione a due ostacoli, chiamati. Per tutte le news sul calciomercato rossonero e non solo, CLICCA QUI

In particolare sarebbero i tedeschi ad insistere per il giocatore. L'allenatore dei gialloneri, Lucien Favre, conosce molto bene Saint-Maximin, avendolo allenato al Nizza e starebbe insistendo con la propria dirigenza per fare in modo che si concretizzi l'acquisto del giocatore. Lo riporta la 'Bild', che sottolinea come a breve i tedeschi formuleranno un'offerta al club transalpino.

