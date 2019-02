Calciomercato Manchester United, triplice mossa anti Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED - La Juventus guarda in casa Manchester United per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione.

Diversi sono gli obiettivi dei bianconeri tra le fila dei 'Red Devils': in particolare, secondo il portale 'The Wistle', i bianconeri starebbero corteggiando il portiere spagnolo, il connazionale Juane soprattutto l'attaccante inglese, per il quale tuttavia vanno fatti i conti con la concorrenza del. Ma il club britannico ha intenzione di rilanciarsi in modo importante il prossimo anno: per questo il CEOha annunciato che sono in corso le trattative per rinnovare i contratti dei tre giocatori sopra menzionati. L'intenzione è quella di respingere al mittente gli assalti della Juve.