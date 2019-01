CALCIOMERCATO MILAN LLORENTE BARCELLONA / C'è una pretendente a sorpresa per Fernando Llorente, attaccante ex Juventus ora in forza al Tottenham: accostato anche al Milan, in caso di addio di Higuain destinazione Chelsea, l'ex Athletic Bilbao sarebbe un obiettivo del Barcellona.

I blaugrana - riferisce il 'Mundo Deportivo' - avrebbero deciso di andare a caccia di un attaccante a basso costo, considerata anche la cessione di. Il nome di Llorente è quello che fa gola maggiormente a Valverde che lo ha già potuto allenare a Bilbao prima che l'attaccante spagnolo si trasferisse a parametro zero allae da lì al. In stagione con gli 'Spurs' soltanto qualche scampolo di match per un totale di poco più di 200 minuti: su di lui anche l'che vorrebbe riportarlo a casa.