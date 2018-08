CALCIOMERCATO INTER MODRIC KEITA - Ore caldissime per il calciomercato Inter. Dal 'sogno' Modric allo sprint per Keita Balde fino ai colloqui per la cessione di Joao Mario, ecco le ultimissime sulle mosse della dirigenza nerazzurra tra entrate e uscite.

Calciomercato Inter: centrocampo

Tutta l'Inter attende con fiducia il faccia a faccia tra Luka Modric e Florentino Perez in programma tra domani e giovedì. In caso di apertura alla cessione da parte del presidente del Real Madrid, la dirigenza nerazzurra partire all'assalto con una probabile offerta da 60 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto. Forte, come noto da un paio di giorni, di una intesa di massima raggiunta col fuoriclasse croato sulla base di un contratto quadriennale da circa 10 milioni di euro (pensiamo bonus compresi) a stagione.

Calciomercato Inter: esterno e cessioni

Se invece Perez dovesse ribadire anche allo stesso Modric, che finora non ha messo in conto di andare allo 'scontro' con lui, la volontà di non privarsene, allora l'Inter virerebbe sul piano B che al momento sarebbe rappresentato da Leandrodello Zenit.

L'esterno scelto per rafforzare il reparto avanzato è una vecchia conoscenza della Serie A, Keita Balde. L'Inter ha accelerato per l'ex Lazio trattato già l'estate scorsa, col Monaco si può chiudere a breve con la formula del prestito più diritto di riscatto per un totale di circa 30 milioni di euro. Sul tavolo anche un possibile scambio - con la medesima formula - con uno tra Candreva e Dalbert. Senza escludere Karamoh, Borja Valero e Joao Mario. Per quest'ultimo sono in atto colloqui con diversi club. L'ipotesi ritorno in Premier sta per sfumare considerato che il calciomercato inglese termina fra due giorni. Occhio allora al Betis e alle piste italiane che portano alla Lazio e, soprattutto, alla Sampdoria. Fronte uscite, tutto fatto per l'approdo di Puscas al Palermo. Affare a titolo definitivo per poco meno di 3,5 milioni con 'ricompra' da 10-15 milioni e percentuale su futura rivendita.