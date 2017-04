Calciomercato Milan, contatto Fassone-Raiola per Donnarumma

22/04/2017 22:28

CALCIOMERCATO MILAN RAIOLA DONNARUMMA / Arrivano buone notizie per i tifosi del Milan. La nuova dirigenza, che continua a lavorare per la costruzione della squadra del futuro, ha mosso passi importanti per il rinnovo di Gigio Donnarumma. L'Amministratore delegato rossonero, Marco Fassone - stando a quanto riportato dal noto giornalista, Pasquale Campopiano, su Twitter - avrebbe contattato l'agente Mino Raiola. L'importante incontro tra le parti dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

Arrivano conferme, inoltre, sul budget che avrà a disposizione Mirabelli per il prossimo calciomercato. Il nuovo direttore sportivo potrà contrare su 100/150 milioni di euro.

M.S.