ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/04/2017 01:27

CALCIOMERCATO WEISS SPAGNA / Doppia pista spagnola per Vladimir Weiss, 27enne attaccante slovacco in forza ai qatarioti del Lekhwiya. L'ex Pescara, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, piace a due squadre spagnole: si tratta di Betis ed Espanyol.