Juventus, Chiellini su Instagram rivela le sue passioni

20/04/2017 21:34

NEWS JUVENTUS/ Giornata di relax per Giorgio Chiellini, all'indomani dell'impresa di Barcellona, dove la Juventus ha fermato sullo 0-0 i blaugrana conquistando l'accesso alle semifinali di Champions League. Il centrale bianconero, per invitare i suoi tifosi ad iscriversi ad una piattaforma che permette di interagire con celebrità, ha parlato di quello che ama fare durante il tempo libero: "Mi chiedete tutti cosa faccio durante il mio tempo libero. Cerco di passare più tempo possibile con mia figlia e con mia moglie. Sono un appasionato di serie televisive. Fino a poco tempo fa dovevo studiare per conseguire la laurea".

S.F.