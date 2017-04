Calciomercato Milan, VENTISEI giocatori visionati da Mirabelli: ecco chi può arrivare

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

05/04/2017 11:43

CALCIOMERCATO MILAN / Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli in questi mesi, nonostante i continui ritardi del closing, hanno comunque lavorato per farsi trovare pronti per quando sarebbero stati ufficializzati come nuovi dirigenti del Milan. Hanno girato tra Italia ed Europa per visionare diversi giocatori che avrebbero potuto fare comodo alla squadra rossonera in sede di calciomercato. Sono state viste partite, sono stati presi contatti e sono state sondate delle piste. Ovviamente, senza una situazione societaria chiara, i due non hanno potuto approfondire in maniera decisa alcuni discorsi. Ma appena la cessione del club sarà ufficiale (il 13 o il 14 aprile), il calciomercato Milan dovrebbe arrivare ad una svolta. I due dirigenti potranno agire diversamente, con una proprietà nuova alle spalle e un budget che dovrebbe essere abbastanza importante.

Calciomercato Milan, i colpi che preparano di Mirabelli e Fassone

La prima uscita 'ufficiale' di Fassone e Mirabelli insieme è stata a Londra ad ottobre, in occasione di Chelsea-Leicester. Furono presi dei contatti e si parlò soprattutto di Cesc Fabregas come obiettivo del futuro duo dirigenziale del Milan. Lo spagnolo non è un intoccabile per Antonio Conte, che comunque col tempo gli ha dato sempre più spazio ottenendo anche ottime prestazioni. Il nome dell'ex Barcellona è uno dei più importanti fatti in chiave rossonera, trattandosi di un centrocampista di esperienza e di assoluto valore. Operazione comunque non facile, considerando i costi.

Nel suo tour europeo, oltre all'Inghilterra, Mirabelli ha toccato pure Olanda e Belgio per visionare prospetti quali Kasper Dolberg (Ajax) e Youri Tielemans (Anderlecht). In Germania sono ormai sfumati obiettivi come Sule e Rudy dell'Hoffenheim, che hanno firmato per il Bayern Monaco, e anche Mahoud Dahoud del Borussia Moenchengladbach (andrà al Borussia Dortmund). Tutti giocatori visionati dal futuro Ds rossonero così come Sead Kolasinac dello Schalke 04, considerato da molti già bloccato dal Milan, e Cristhopher Kramer (Borussia Moenchengladbach). Mirabelli è stato pure in Portogallo ad assistere a Sporting Lisbona-Real Madrid dei gironi di Champions League per vedere da vicino talenti come Nelson Semedo, William Carvalho e Gelson Martins. Ha invece sfruttato Juventus-Lione, sempre di Champions League, per visionare gioielli della squadra francese come Corentin Tolisso, Nabil Fekir ed Emmanuel Mammana.

I calciatori delle squadre italiane osservati sono parecchi. In casa Lazio nel mirino ci sono elementi quali Stafan de Vrij, Lucas Biglia e Keita Baldè. Quest'ultimo piace a Mirabelli dai tempi in cui lavorava all'Inter e la scadenza del contratto a giugno 2018 lo rende un obiettivo sensibile. Della Fiorentina piacciono Milan Badelj (anche lui in scadenza nel 2018) e Federico Bernardeschi. A frebbraio il dirigente ha ammirato Patrik Schick e Lucas Torreira in Sampdoria-Cagliari. Il futuro Ds rossonero di recente ha assistito a Sassuolo-Lazio anche per Domenico Berardi e Lorenzo Pellegrini, centrocampista neroverde su cui la Roma ha un'opzione per riacquistarlo. E sabato assisterà ad Atalanta-Sassuolo, sia per il talento romano che per altri già visti nel recente passato: Franck Kessié, Alejandro Gomez e Andrea Conti.

Le idee per il prossimo calciomercato del Milan non mancano, ma andranno supportate da un budget elevato per la campagna acquisti e da un valido progetto di rilancio del club. Dovranno essere i prossimi proprietari e i prossimi dirigenti rossoneri a chiarire tutto appena dopo il closing, così da poter pianificare il futuro senza intoppi.