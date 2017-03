Calciomercato Inter, intrigo Manolas: cosa cambia dopo le sue dichiarazioni

Stefano Migheli

31/03/2017 10:00

MANOLAS INTER / Manolas dice sì all'Inter, anzi no. Dopo le parole pronunciate dal difensore greco nel post partita contro il Belgio (“Il mio futuro? È tutto nelle mani della Roma. Se vuole tenermi sa cosa deve fare, se vuole vendermi io non posso farci nulla”) ora arrivano nuove dichiarazioni che rischiano di compromettere l'affare estivo.

Calciomercato, Manolas-Inter: si tratta ancora

Intervistato in esclusiva da 'Sky Sport', Kostas Manolas ha affrontato il tema cessione mostrando una certa personalità e il proprio pensiero su ciò che sarà il suo futuro: "Come ho letto sui giornali, sarò del Real Madrid, dell'Inter, del Barcellona, dell'Arsenal, della Juventus e del Psg... Voglio solo specificare che il mio futuro lo sa solo Dio, io sono della Roma, ho due anni di contratto e devo pensare solo al bene del mio club. Mi sento molto legato al club, i tifosi mi sostengono sempre e io prometto di dare il 110% per questa squadra. La Roma è un top club contrariamente a ciò che è stato scritto da più parti'' ha concluso.

In attesa di capire se siano state solo parole di circostanza, c'è da registrare la frenata sull'affare considerato ormai certo nel calciomercato Inter della prossima estate. Come abbiamo specificato più volte, l'Inter ha tutte le intenzioni di acquistarlo e sembrava aver trovato l'accordo economico col giocatore in tempi non sospetti. Tuttavia, non sarà facile strapparlo ai capitolini perché la Roma non vorrebbe privarsene seppur potrebbe essere ‘costretta’ a farlo per questioni di bilancio. Il Ds Ausilio è pronto ad assicurarselo per circa 40 milioni di euro e con lui blinderebbe la difesa e migliorerebbe sensibilmente la rosa a disposizione di Pioli, sempre più vicino alla conferma. Per cercare di averlo, negli ultimi giorni l'Inter avrebbe ipotizzato anche un possibile scambio con Murillo, altro giocatore finito nel calderone del calciomercato e corteggiato soprattutto dai club stranieri.