Calciomercato Napoli, Sartori: "Conti? Non parliamo nemmeno tra di noi"

20/03/2017 14:33

CALCIOMERCATO NAPOLI SARTORI CONTI / Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, parla a 'Radio Crc' di uno dei talenti della squadra di Gasperini, Andrea Conti, terzino sinistro corteggiato anche dal Napoli: "In questo momento non vogliamo parlare di mercato. Non lo facciamo neanche tra di noi perché siamo concentrati sulle ultime 9 partite di campionato che potrebero regalarci un risultato straordinario e inaspettato. Vogliamo finire bene perché abbiamo disputato una stagione bella e finire altrettanto bene sarebbe la cosa migliore. Per questo ora non pensiamo al mercato, poi noi qualche acquisto lo abbiamo già fatto".

B.D.S.