Cagliari, problemi per Joao Pedro

15/03/2017 20:31

CAGLIARI JOAO PEDRO / Non arrivano buone notizie dal Centro Sportivo Asseminello. Il tecnico del Cagliari, Rastelli, rischia di presentarsi alla sfida contro la Lazio con una rosa decimata dagli infortuni. Nicola Murru, Marco Capuano, Luca Ceppitelli, Roberto Colombo e Joao Pedro - come si legge sul sito ufficiale del club sardo - hanno svolto solo lavoro differenziato. Il fantasista brasiliano è stato costretto a non allenarsi con il resto del gruppo a causa di una contusione al piede destro.

M.S.