Calciomercato Napoli, da risolvere il caso portieri: nel mirino c'è Meret

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

07/03/2017 09:13

NAPOLI SEPE RAFAEL MEREZ REINA / A partire dal prossimo mercato Napoli sarà impossibile rinviare ulteriormente il discorso portieri. Sepe attende chiarezza sul proprio futuro, avendo lasciato Empoli per fare il decisivo salto in carriera, ritrovandosi poi a fare il secondo a Firenze. Il suo temperamento lo ha portato a non giocare più in viola, per poi accordarsi per una stagione di prova a Napoli, dove da partenopeo sarebbe un sogno riuscire a rilanciarsi.

Sarri però non fa esperimenti, soprattutto in alcuni ruoli chiave. Vuole Reina alla gudia della sua retroguardia e così per Sepe non c'è mai stata una chance. Al termine della stagione ci sarà un incontro con il suo entourage, così da decidere quale sarà il futuro. Stavolta pare improbabile l'ipotesi di un nuovo prestito. Sepe è pronto a trasferirsi in un club che voglia investire su di lui per farne un titolare.

Discorso differente per Rafael, giunto a Napoli per rappresentare il futuro del club tra i pali, si è ritrovato a essere bruciato nell'anno dell'addio di Reina. Avrebbe avuto bisogno ancora di una guida e invece, con Andujar alle spalle, ha pagato ogni singolo errore in stagione. Decisivo nella semifinale di Supercoppa contro la Juventus, ha oggi un buon rapporto con la piazza. Difficile però proporlo come futuro del club e per Rafael potrebbero riaprirsi le porte del Brasile, a meno che non accetti un ruolo da secondo o terzo portiere, nonostante i suoi 26 anni.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis punta sui giovani: Reina farà da chioccia a Meret?

Autore di un'annata altalenante, Pepe Reina continua a mostrare sprazzi di talento. Alcune amnesia difensive però possono costare tremendamente care, come nel caso di Juventus-Napoli di Coppa Italia. Sul gol di Higuain manca una chiamata decisa del portiere, che esce e si lascia anticipare da Koulibaly. Nessun rancore però da parte dei tifosi, che lo adorano e hanno gioito a più non posso dopo la sua straordinaria parata in casa della Roma.

Impossibile indicare però lo spagnolo come il portiere futuro del Napoli, che continua a guardare con attenzione ai giovani di talento in chiave calciomercato. Dal centrocampo dei ventenni alla porta, con Alex Meret nel mirino. Vent'anni ancora da compiere, l'estremo difensore sta stupendo tutti con la maglia della Spal. Il cartellino è di proprietà dell'Udinese, club col quale il Napoli ha ottimi rapporti. Possibile si vada a intavolare una trattativa, con Reina destinato a fare da chioccia nella prossima annata, quella dei suoi 35 anni. Un processo naturale di ricambio all'interno della rosa, in un percorso lineare che potrebbe però essere interrotto dalla Juventus, da tempo interessati a Meret e non disposti a mollare la presa.