Napoli, Gabbiadini-Pavoletti: numeri a confronto

27/02/2017 10:56

NAPOLI GABBIADINI PAVOLETTI / Con la partenza di Gonzalo Higuain, ceduto alla Juventus, il Napoli si è ritrovato a dover operare una difficile scelta. Trovare il sostituto ideale di un attaccante che aveva da pochi mesi battuto il record di reti in serie A, era un'operazione tutt'altro che semplice.

Si è deciso di puntare su Milik, stella dell'Ajax, in mostra anche durante l'ultimo Europeo, nel quale però non ha brillato fino in fondo. Una scommessa, giovane e cara, che ha quasi da subito iniziato a dare ottime risposte. Il dialogo con Mertens lascia ben sperare tifosi e società, così come i gol che il polacco garantisce, in serie A come in Champions.

Le news Napoli rendevano chiaro che il club azzurro poteva dire la sua, fin quando si ritrova a dover fronteggiare l'infortunio della sua prima punta. In estate De Laurentiis aveva rifiutato una ricca offerta del Wolfsburg per Gabbiadini e, dato lo strano gioco della sorte, quell'azzardo lo ha posto nella condizione di caricare sulle spalle di Manolo il peso del ruolo di unica prima punta della squadra. Dai movimenti errati al mancato adattamento agli schemi di Sarri. Gabbiadini non riesce ad esprimersi al meglio, con Mertens che in breve gli ruba il trono, nonostante una palese differenza di fisico.

Giunti alle porte del mercato di gennaio, l'addio di Gabbiadini pare inevitabile, con il Napoli che prima si assicura Pavoletti e poi tenta di ottenere il massimo dalla cessione dell'ex Sampdoria. Operazione conclusa e Manolo che vola al Southampton, con Pavoletti chiamato a fare i conti con la concorrenza di Mertens e del ritrovato Milik.

Napoli, Pavoletti-Gabbiadini: De Laurentiis pentito?

Dopo Madrid De Laurentiis ha reso chiaro il concetto, in diretta televisiva, di voler vedere maggiormente utilizzati i giocatori acquistati nell'ultimo mercato Napoli, così da poterli valutare e capire se l'investimento sia stato errato o meno. Il riferimento sembrava proprio a Pavoletti, relegato in tribuna contro il Real, in funzione di Milik, adoperato negli ultimi minuti. Innegabile però che, al netto di un pieno recupero fisico, l'ex Genoa abbia già avuto qualche chance per mettersi in mostra, a partire dalla prima sfida in Coppa Italia, contro lo Spezia. Ad oggi il paragone tra i due è ingeneroso nei confronti del 'Pavoloso', pur considerando i tre anni di differenza tra i due e il differente tempo avuto a disposizione per adattarsi al gioco di Sarri.

Pavoletti è arrivato a campionato in corso, con due infortuni sulle spalle e senza il prezioso ritiro di Dimaro, fondamentale per capire il gioco di mister Sarri. Detto questo, il suo score lascia però un po' a desiderare, con una fissità in area che sta portando Sarri a tentare sempre più Milik. Zero reti per Leonardo in 195' giocati, tra serie A e Coppa Italia, per un totale di 4 gol in 867', comprendendo la prima parte di stagione al Genoa.

Score decisamente differente per Gabbiadini che, in 775' giocati col Napoli, ha siglato 5 reti, alle quali vanno aggiunti i 5 messi a segno in Premier League.

Statisticamente parlando, una rete ogni 102' per Gabbiadini contro una ogni 216' di Pavoletti. Il Southampton si gode dunque Manolo, che a Napoli avrebbe continuato a giocar poco e male. Resta però da capire se, in vista della prossima stagione, quella di Pavoletti sia stata davvero la scelta giusta e se De Laurentiis si ritroverà a mettere di già sul mercato il frutto del proprio investimento.