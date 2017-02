Calciomercato Juventus, retroscena: Allegri 'minaccia' le dimissioni, ultimatum Bonucci

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

24/02/2017 07:26

ALLEGRI BONUCCI / Nonostante la vittoria contro il Porto in Champions League, in casa Juventus si continua a discutere dello 'scontro' tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta nuovi retrosceni sulla discussione, che avrebbero potuto (e potrebbero...) scatenare importanti ripercussioni sul calciomercato Juventus.

Dopo lo scambio di vedute tra i due in campo durante la partita col Palermo, la lite è proseguita negli spogliatoi e, all'indomani (dopo che in serata Allegri ha chiesto a Marotta una punizione esemplare per il difensore), a Vinovo.

Allegri, a quel punto, avrebbe addirittura minacciato le dimissioni in caso di mancato appoggio incondizionato della società. Un ultimatum simile, inoltre, lo avrebbe presentato alla dirigenza anche Bonucci.

La società, per il bene della Juventus, ha deciso a quel punto di appoggiare la decisione dell'allenatore e Bonucci, da par suo, ha esaudito la richiesta del club di compiere un atto di responsabilità (le scuse).

Facile, arrivati a questo punto in cui la frattura - scrive il quotidiano - non è ancora del tutto ricomposta, che uno tra Allegri e Bonucci saluti a fine stagione. L'ipotesi più probabile è l'addio del tecnico, corteggiato dall'Arsenal (sullo sfondo le ipotesi Psg e Atletico Madrid). Per il 'dopo Allegri', Paulo Sousa è il preferito di Andrea Agnelli, mentre l'altro candidato Luciano Spalletti ha un gran feeling con Beppe Marotta. Altre piste alternative conducono a Simeone (difficile per il suo passato all'Inter), Jardim e Di Francesco.

E Bonucci? Pep Guardiola e Antonio Conte sono spettatori interessati: all'orizzonte c'è un nuovo assalto di Manchester City e Chelsea.