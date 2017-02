Porto, Telles chiede scusa: "Lavorerò per cambiare l'immagine data"

23/02/2017 17:07

PORTO JUVENTUS TELLES / Momento difficile per Alex Telles dopo l'espulsione nell'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Juventus. Il calciatore ha parlato tramite Instagram poco dopo la sconfitta: "Nessuno può capire le mie sensazioni in questo momento... Il gioco del calcio dà e toglie nel giro di millesimi di secondi e una decisione si può anche sbagliare. Mi scuso con tutti i 'portistas' e chiedo di continuare a sostenerci. Complimenti ai miei compagni, che hanno corso fino alla fine e lottato per i nostri obiettivi! Farò di tutto per invertire l'immagine che ho dato. Oggi è uno di quei giorni in cui ripeto il mantra che ho imparato qui: "Un portista abbassa la testa solo per baciare il simbolo"".

M.D.A.