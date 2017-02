Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, gioia Simeone: "I miei giocatori si divertono"

21/02/2017 23:28

BAYER LEVERKUSEN ATLETICO MADRID/ Nell'andata degli ottavi di Champions League, l'Atletico Madrid ha vinto 4-2 in casa del Bayer Leverkusen. Un match analizzato così da Diego Simeone: "E' stata una partita emozionante per la gente, volevamo conquistare un risultato buono in vista delritorno - si legge su 'As' - Sono contento che i miei giocatori si divertano in campo, anche se il risultato sarebbe potuto essere ancora più ampio per noi. Il ritorno? Sarà una gara complicata nella quale dobbiamo rispettare i nostri avversari".

S.F.