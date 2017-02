Calciomercato Juventus, sfida al Porto: Tiquinho 'porta' André Silva

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

21/02/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS ANDRE' SILVA / Alla vigilia dell'atteso confronto in Champions League tornano a suonare le sirene di calciomercato sull'asse Porto-Juventus: l'arrivo a gennaio di Tiquinho Soares nel club portoghese ed il suo impatto 'eccellente' nella nuova squadra (quattro gol in tre partite) ha messo in secondo piano il talento del giovane classe 1995 André Silva, stellina della cantera biancoblu che sembra aver patito il nuovo innesto in rosa.

Secondo quanto scrive oggi in edicola 'Tuttosport', però, André Silva era e resta un obiettivo di calciomercato Juventus. L'exploit di Tiquinho Soares potrebbe rendere più facile la trattativa in casa Juve per il suo compagno di reparto: il club bianconero potrebbe ritrovarsi, infatti, con una concorrenza meno accanita.