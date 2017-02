VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 25a giornata giornata: consigli e top 11

Omar Parretti (@omarJHparretti) - Martin Sartorio (Twitter: @SartorioMartin)

FANTACALCIO SERIE A 25A GIORNATA / Preparate le calcolatrici perché torna il Fantacalcio assieme al weekend di Serie A. Si comincia domani con l'anticipo tra Juventus e Palermo ed a seguire il doppio appuntamento del sabato con Atalanta-Crotone ed Empoli-Lazio. Si pranza con Bologna-Inter alla domenica prima delle sfide delle 15.00 che vedono in campo Udinese-Sassuolo, Chievo-Napoli, Pescara-Genoa, Sampdoria-Cagliari. A seguire Roma-Torino alle 18.00, antipasto per il match conclusivo tra Milan e Fiorentina in serata. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 25a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 25a giornata Serie A



4-3-3: Donnarumma; Bonucci, Emerson, de Vrij, Caldara; Mertens, Gomez, Perisic; Higuain, Dzeko, Simeone.

Juventus-Palermo venerdì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Testa alla Champions, ma coperta corta: Higuain e Dybala ok. Nestorovski gol alla big?

CHI EVITARE: Khedira e Pjaca sono in dubbio. Meglio evitare la difesa rosanero.

FATTORE BONUS: Più tre dalla difesa? Bonucci piace. Aleesami potrebbe partire titolare.



Atalanta-Crotone sabato ore 18.00

CHI SCHIERARE: Delitto non lanciare Gomez titolare. Falcinelli uomo su cui puntare.

CHI EVITARE: Traffico in difesa (Masiello, Toloi, Zukanovic). Occhio a rimanere uno in meno. Sconsigliabile la retroguardia dei calabresi.

FATTORE BONUS: Fari puntati su Spinazzola: dopo gli assist ecco il gol. Trotta torna dal primo minuto, alternativa a Falcinelli?



Empoli-Lazio sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Skorupski dà ottimi voti, ma l'avversaria è notevole.Fiducia ad Anderson ed Immobile.

CHI EVITARE: Mchedlidze potrebbe esser escluso. Milinkovic in forte dubbio, un rischio.

FATTORE BONUS: Ci piace de Vrij sui piazzati. Pucciarelli ha una bella chance.



Bologna-Inter domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Facile dire Dzemaili per il Bologna. Eder non sicuro del posto? Ora va messo.

CHI EVITARE: Destro difficilmente sarà al top se recupera. Brozovic non ha spazio.

FATTORE BONUS: Verdi, speranza emiliana. Perisic ha il dente avvelanato.



Udinese-Sassuolo domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Widmer-Jankto per la solidità. Berardi è l'augurio per il +3.

CHI EVITARE: Fofana rischia il turno di riposo. Matri in ballottaggio con Defrel, uno è fuori.

FATTORE BONUS: Quanti votacci per Zapata, la maledizioni finirà? Defrel in quota: è una possibilità.

Chievo-Napoli domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Mertens-Hamsik: voglia di riscatto dopo Madrid. Castro: con le grandi sempre prove di sostanza.

CHI EVITARE: Gobbi-Spolli: l'esperienza non può bastare. Ghoulam: non sembra più il terzino ammirato ad inizio anno.

FATTORE BONUS: Milik-Pavoletti: la sfuriata di De Laurentiis servirà a dargli più spazio? Meggiorini: è da tempo che non estrae il coniglio dal cilindro.

Sampdoria-Cagliari domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Schick-Praet: prestazioni in crescita. Bisogna puntarci. Joao Pedro: pronto a stupire dopo il riposo forzato.

CHI EVITARE: Bruno Alves continua a non convincerci, soprattutto in trasferta. Bruno Fernandes: da dietro incalzano. Posizione a rischio.

FATTORE BONUS: Djuricic: Giampaolo lo stima e lui è pronto a spiccare il volo. Borriello: sa come si fa gol al 'Marassi'.

Pescara-Genoa domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Caprari-Zampano: arriva subito l'effetto Zeman? Simeone-Rigoni: è giunta l'ora di affilare le unghie.

CHI EVITARE: Stendardo-Orban: posti a rischio e difese che non sono proprio dei bunker.

FATTORE BONUS: Morosini: è arrivato il suo momento. Kastanos: freschezza e qualità, potrebbe essere lui il nome nuovo del boemo.

Roma-Torino domenica ore 18.00

CHI SCHIERARE: Dzeko-Salah: è tornata la coppia gol. Emerson: momento magico. Piccole o grandi non fa differenza: Belotti ci mette sempre lo zampino.

CHI EVITARE: complicato puntare sulla difesa granata. Rüdiger: potrebbe essere una giornata di malus.

FATTORE BONUS: Perotti: troppa panchina ultimamente, è il momento di rialzarsi. Iago Falque: il gol dell'ex ci sta tutto.

Milan-Fiorentina domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Donnarumma-Bacca: certezza e riscatto. Non si può fare a meno di loro. Chiesa: riposato e tirato a lucido per la 'Scala' del calcio.

CHI EVITARE: Vangioni: all'Olimpico ha sofferto Felipe Anderson. Ora arriva Chiesa. Sanchez out: Deulofeu è un brutto cliente.

FATTORE BONUS: Sosa: prestazioni in crescita. Il gol è nell'aria. Borja Valero: col Milan sempre grandi prestazioni.