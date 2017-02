Calciomercato Napoli, prova da 'galactico' per Mertens

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

15/02/2017 08:36

REAL-NAPOLI / A Napoli (e non solo) oggi non si parla d'altro che della sfida di Champions League di questa sera contro il Real Madrid. La partita avrà un sapore particolare per Dries Mertens, grande protagonista della stagione 2016/2017 del Napoli nel ruolo di 'falso nove' disegnato per lui da Sarri dopo l'infortunio di Milik. Anche questa sera, salvo sorprese dell'ultima ora, sarà il talento belga a guidare l'attacco partenopeo al 'Bernabeu'. E il Real Madrid lo guarderà con un occhio particolare, non solo per arginare il suo straordinario momento di forma in campo.

La dirigenza dei 'Blancos', infatti, segue con particolare attenzione la trattativa tra Mertens ed il Napoli per il rinnovo del contratto. De Laurentiis, per lui, starebbe pensando a una doppia clausola rescissoria: 65 milioni di euro per l'estero, 60 per la Cina (il giocatore ha già ricevuto un'importante offerta dall'Oriente, rispedita al mittente). L'attuale contratto scade nel 2018 e tra i motivi del mancato accordo ci sarebbe proprio la clausola pensata dalla dirigenza partenopea. Il Real Madrid è alla finestra: un suo eventuale futuro da 'galactico' dipende anche da stasera.