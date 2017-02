Real-Napoli, Zidane incensa Sarri: "Ottimo allenatore. Ronaldo e Bale recuperati"

Alessio Lento (@lentuzzo)

14/02/2017 13:44

REAL NAPOLI SARRI ZIDANE - "Per fortuna, abbiamo recuperato tutti, siamo pronti per la gara di domani". E' carico Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, alla vigilia del match di andata degli ottavi di news Champions League contro il Napoli di Maurizio Sarri. Un allenatore che l'ex calciatore della Juventus stima molto: "E' un ottimo allenatore - le parole in conferenza stampa evidenziate da Calciomercato.it - e le sue squadre giocano molto bene. Il Napoli sta giocando un gran calcio, ma in Champions nessun match è facile. Ha molti giocatori giovani e di qualità, questo significa che il calcio italiano ha raggiunto un buon livello".

Real-Napoli, Cristiano Ronaldo e Bale recuperati per domani

Ieri i tifosi castigliani hanno tremato per il riposo precauzionale di Cristiano Ronaldo, ma domani ci sarà: "Abbiamo recuperato tutti, questa è la buona notizia, siamo pronti per la Champions. Bale? Questa settimana si è allenato col gruppo e non ha fastidi. E' stato fermo tre mesi, rientrerà con calma, ma è con la squadra. Critiche a Benzema? Ognuno può dire quello che vuole, è importante quello che vedo io in allenamento ed è sempre concentrato. Sono felice di Karim".

Il Real è il campione uscente della Champions, si punta alla doppietta: "E' importante non subire gol in casa - continua Zidane - Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno, giochiamo la prima al 'Bernabeu' e sappiamo di poter mettere in difficoltà il Napoli, così come gli azzurri possono mettere in difficoltà noi. Ma siamo pronti a giocare, questo è l'importante".