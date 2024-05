Diavoli senza allenatore: il colpo gratis lo fanno i bianconeri

L’incertezza sul mister sta spingendo il giocatore a valutare soprattutto altre ipotesi. Oggi in pole c’è dunque il club bianconero

Tutto bloccato. Le incertezze sull’allenatore stanno creando problemi sul mercato al club. Le ultime notizie legate al difensore lasciano pensare, infatti, che non vestirà la maglia dei Diavoli.

Stiamo parlando di Adarabioyo, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Fulham, e che ha avuto contatti con il Manchester United. Secondo HITC, però, i colloqui tra la dirigenza dei Red Devils e l’entourage del difensore, accostato al Milan a gennaio, si sono arenati. Questo perché non c’è ancora chiarezza su chi sarà il nuovo allenatore dello storico club inglese.

Oggi la posizione di Erik ten Hag è in dubbio, ma il futuro della panchina dello United verrà scelto solo nelle prossime settimane. Questa incertezza, dunque, sta portando Adarabioyo altrove e più precisamente al Newcastle. I Magpies – secondo il portale – sarebbero in pole per mettere le mani sul difensore classe 1997.

Calciomercato Milan, colpo in difesa: il punto

Il centrale inglese – come detto – è stato accostato al Milan soprattutto a gennaio. Oggi, però, i profili sul taccuino della dirigenza rossonera sono altri.

In cima alla lista dei desideri continua ad esserci il nome di Alessandro Buongiorno, ma il centrale del Torino piace davvero a tante squadre e soprattutto all’Inter. Attenzione così a due profili che costano certamente meno come Brassier del Brest e Lacroix del Wolfsburg, che possono sbarcare a Milano per meno di 20 milioni di euro.