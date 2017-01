Verona, Pazzini: "Prandelli inspiegabile. La Cina? No, meglio essere felici"

28/01/2017 16:18

VERONA PAZZINI PRANDELLI / Lunga e interessante l'intervista che Giampaolo Pazzini ha rilasciato sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport'. L'attaccante dell'Hellas Verona si è raccontato a 360°, tra passato, presente e futuro. Questi i passaggi più significativi selezionati da Calciomercato.it: "Sono tornato in B invece di scappare perché quella sarebbe stata la strada più: l’avrebbero fatto tutti. Una squadra di A l’avrei trovata, ma non potevo lasciare un ricordo così brutto. Mi è scattata una molla: far ricredere tanta gente e farne tacere altra. C’è meno qualità, sì: ma il livello tecnico si è abbassato pure in A, no?".

CINA - "Se mi chiamassero dalla Cina? Il denaro è importante, essere contento di più: non puoi fare una cosa solo per guadagnare, altrimenti non te la godi. Però oggi loro ricordano l’Italia di trent’anni fa: i soldi spingono sì".

CASSANO - "La mia fabbrica di assist. Lui me lo diceva: “Io godo più a farti segnare che a fare gol”. E io: “Antò, per me va benissimo così”. Vuol sapere i nostri sms nell’agosto 2012? Lui: “Per farti andare al Milan sono dovuto andare all’Inter”. Io: “Per farti tornare in prima pagina ha dovuto essere scambiato con me”. Poteva fare 15 anni nel Real Madrid eppure il suo bello è stato essere così, nel bene e nel male. E’ un po’ che non lo sento: non so come finirà ma in Cina non ce lo vedo proprio".

PRANDELLI - "Sul campo uno dei più bravi, poi però diceva una cosa in sala stampa e ne faceva un’altra. Speravo che il feeling si riaggiustasse in Nazionale e invece lì - se possibile - si comportò anche peggio. Vedere l’Europeo 2012 in tv fu dura: non me lo meritavo e non solo perché avevo segnato il gol-qualificazione, ma perché ero parte di quel gruppo e avevo sempre fatto il mio dovere. E invece: neanche nei 30, e senza una parola di spiegazione di Prandelli".

SCARAMANZIA - "Non faccio più foto posate con il gesto delle due dita sotto gli occhi: lo misero in uno spot Fifa e le cose iniziarono ad andare malissimo. Mi dissi: 'Mai più'".

FUTURO - "Firmare un contratto che scadrà nel 2020 è stata una scelta fatta non pensando alla categoria. E comunque non sono sicuro di giocare davvero fino ad allora. Una cosa è sicura: non mi trascinerò fino al 2020 a fare figure meschine solo perché ho un contratto: voglio lasciare con il ricordo di un’annata bella e sarò io a dire basta".

D.G.