Calciomercato Milan, 'giallo' rientrato: ecco quando firma Deulofeu

21/01/2017 10:35

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Alla fine Gerard Deulofeu arriverà, anche se qualche timore era venuto dopo l'annuncio ufficiale che aveva fatto infuriare l'Everton. Ricostruiamo brevemente gli eventi: Milan, Everton e Deulofeu raggiungono sostanzialmente l'intesa per il trasferimento dello spagnolo, che intorno alle sette di sera viene annunciato ufficialmente dai rossoneri con un tweet. Nel testo, specificata anche la formula: prestito secco fino al 30 giugno 2017. Niente diritto o obbligo di riscatto, dunque, ma il club sborserà circa 750mila euro per averlo in questi sei mesi. C'è soddisfazione, perché il Milan ha raggiunto il suo obiettivo, poi il clamoroso dietrofront. L'Everton fa sapere che non è ancora stato raggiunto alcun accordo e si dice infuriato per l'annuncio 'frettoloso' del Milan, prontamente eliminato dai social.



L'affare, comunque, è solo rimandato. Come racconta 'La Gazzetta dello Sport', l'annuncio ufficiale, questa volta da parte di entrambe le società e di comune accordo, arriverà dopo le visite mediche che lo spagnolo, atteso a Milano per domani sera, dovrebbe sostenere lunedì.

In estate, poi, il Barcellona potrà esercitare il diritto di recompra dall'Everton e nel 2018 avrà una prelazione sul possibile riacquisto.

L.P.