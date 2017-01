Catania, UFFICIALE: nuovo acquisto in attacco

20/01/2017 19:52

CATANIA TAVARES / Il Catania ha reso noto un nuovo acquisto per il reparto offensivo. Il club siciliano, tramite una nota sul suo sito, ha ufficializzato l'arrivo di Diogo Tavares dal Catanzaro: "Il Calcio Catania comunica di aver acquisito dall’Unione Sportiva Catanzaro Calcio, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore portoghese Diogo Filipe Conceição Tavares, nato a Lisbona il 29 luglio 1987. Tavares ha già sostenuto il primo allenamento agli ordini di mister Rigoli ed è regolarmente a disposizione in vista della gara in programma lunedì, a Fondi".

M.D.A.