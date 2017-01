PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-PALERMO: Matri-Ragusa in rimonta, rosanero ko

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

15/01/2017 16:51

PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-JUVENTUS: PROMOSSI E BOCCIATI / L’esperienza di Aquilani in mezzo al campo e di Matri in avanti, insieme all’ottimo Ragusa, alla fine portano al successo il Sassuolo dopo cinque turni a bocca asciutta. Al Palermo non basta la rete di Quaison, l’impegno di Nestorovski e la brillantezza di Embalo.

SASSUOLO

Consigli 6,5 – Bravo a fare suo un destro al veleno di Quaison nei primi minuti, incolpevole sul successivo gol dello svedese. Al 64’ miracolo su un tiro a botta sicura di Rispoli.

Lirola 5,5 – Non sempre preciso in appoggio, in qualche situazione perde il possesso della palla in favore degli avversari. Giallo nella ripresa per un fallo evitabile su Nestorosvki.

Letschert 6 – Buona gara, non perfetta in avvio ma in crescendo. Libera un paio di palloni pericolosi sulla trequarti.

Acerbi 6 – Controllare Nestorovski non è un compito facile, ma il lavoro è certosino in collaborazione con il compagno di reparto. Nella ripresa Embalo lo costringe al fallo al limite dell’area.

Peluso 6 – Spinge sulla corsia, ma spesso non riesce a prendere controtempo la linea difensiva del Palermo. Ottima chiusura a inizio ripresa su Embalo. L’avversario di giornata lo mette sotto torchio nella ripresa, esce dal campo stremato.

Aquilani 7 – Fa pesare la sua esperienza mettendo in mezzo al campo qualità e quantità a disposizione dei compagni. Dopo lo svantaggio mantiene la calma e fa da ragionatore di gioco in maniera quasi impeccabile.

Mazzitelli 5,5 – Subisce la partenza sprint del Palermo, cresce col passare dei minuti e sembra molto più sereno quando la sua squadra passa in vantaggio. Giallo a inizio ripresa.

Berardi 5 – Cerca la reazione all’iniziale svantaggio, ma probabilmente lo fa con troppo nervosismo, così da perdere la lucidità necessaria. Lontano dalla sua migliore condizione. Dal 76’ Politano 6,5 – Sfrutta una buona occasione per andare a rete e chiudere definitivamente il match.

Ricci 6 – Copre discretamente bene in fase difensiva e accelera in fase di possesso per creare la superiorità numerica. Un’altra prestazione generosa la sua. Dal 65’ Defrel 6,5 – Le sue accelerate mettono puntualmente in affanno la linea difensiva del Palermo.

Ragusa 7,5 – In avvio soffre in qualche duello con Rispoli, al 24’ è molto abile ad avere la meglio su Vitiello e firma la rete del vantaggio del Sassuolo. Nella ripresa è un costante pericolo per la difesa del Palermo e va più volte vicino alla doppietta personale.

Matri 7 – Rete da attaccante di razza. Bravo a sfuggire ai difensori e battere Posavec con una precisione e potenza. Nel primo tempo spreca in contropiede l’occasione del raddoppio, chiude il match nella ripresa. Dall’82’ Duncan s.v.

All. Di Francesco 6,5 – E’ chiaro che dopo un lungo periodo negativo, fatto di sconfitte, infortuni ed energie col contagocce, la sua squadra era chiamata a una prova convincente. L’avvio difettoso può essere dipeso proprio dalla forte pressione sul match, la crescita generale il segnale che la squadra può riprendere una corsa importante in campionato. La partita racconta di un Sassuolo che non perde la testa dopo la svantaggio e riesce a ritrovare idee di gioco e corsie preferenziali per portare a casa la vittoria.

PALERMO

Posavec 6 – Molto attento sugli attacchi avversari. Può fare poco nelle reti subite. A metà ripresa risponde ancora presente su un tiro di Ragusa.

Vitiello 4,5 – Inizio impacciato, poi diventa protagonista nell’episodio più negativo del match per il Palermo. Ragusa lo sovrasta fisicamente, lui pasticcia e finisce a terra, favorendo la rete dell’avversario. Resta negli spogliatoi all’intervallo. Dal 46’ Morganella 6 – Corini lo manda in campo per dare una scossa, lui si adatta come può nel ruolo di terzo centrale di destra. Salva su un tiro di Matri.

Gonzalez 5 – Ha molte responsabilità nella rete di Matri, in quanto sembra farsi sorprendere dall’attaccante e per perde l’attimo per contrastarne la manovra. Insufficiente in marcatura.

Goldaniga 5 – Subito pronto ad allontanare un pallone pericoloso, preso controtempo nell’occasione del pareggio di Matri. Da lì in poi giornata da dimenticare.

Rispoli 6 – Attento ad accorciare su qualche pallone velenoso, in particolare strada sbarrata più volte a Peluso. Nella ripresa Consigli gli nega l’occasione del pareggio.

B.Henrique 6 – Comincia col giusto atteggiamento e filtra un paio di palloni buoni per gli attaccanti. Buona personalità in almeno un paio di situazioni difficili. Nella ripresa Embalo non gli concede la palla su un’azione potenzialmente da rete.

Jajalo 5,5 – Riferimento strategico nella gestione del possesso palla rosanero, fraseggia con B.Enrique e detta abbastanza bene i tempi. Rischia un giallo per un intervento su Ricci.

Pezzella 5 – Corini punta a sorpresa su di lui dal primo minuto. Alla mezz’ora più un passaggio per consigli su corner che un’occasione da rete.

Embalo 7 – Viene schierato accanto a Quaison alle spalle di Nestorovski per puntare sulla sua imprevedibilità. Scommessa vinta: lavora numerosi palloni per Nestorovski e prova senza fortuna un paio di conclusioni personali. Da tutto quello che ha fino alla sostituzione. Dal 61’ Diamanti 5,5 – Cerca di non fare accasciare la squadra dopo la terza rete, spedisce di poco fuori una bella conclusione dalla distanza. Palla alle stelle anche poco prima del novantesimo.

Quaison 6 – La prima occasione del match è sua, poco fortunato ma serve a dare un segnale forte a squadra e tifosi. La rete matura al 9’ e questa volta per Consigli non c’è via di fuga. Dopo lo svantaggio perde lucidità e si becca il giallo che gli farà saltare la prossima partita per diffida. Dal 77’ Balogh 5,5 – Entra quando il match è praticamente chiuso, riesce a fare poco o nulla.

Nestorovski 5,5 – Buona l’intesa con Quaison, sul secondo pallone offerto in dieci minuti arriva il vantaggio del Palermo. Sull’1-1 ha l’occasione del vantaggio, ma il suo tiro finisce di poco fuori. Troppe volte in fuorigioco nella ripresa.

All. Corini 5,5 – Chiede ai suoi coraggio e concretezza nel gioco. Messaggio recepito e inizio di grande impatto. Embalo, scelto a sorpresa dal primo minuto, sembra il partner ideale per Nestorovski. Un po’ meno bene Pezzella, l’altra novità di formazione. Tuttavia i rosanero mostrano tutti i loro limiti nella gestione del vantaggio, subendo la rimonta del Sassuolo e non riuscendo a riagguantare il match, pur tenendolo sempre aperto fino al 60’. Linea difensiva bocciata in toto. La sua panchina resta sempre più in bilico.

Arbitro: Mazzoleni 6 – Alla mezz’ora risparmia l’ammonizione a Jajalo su un fallo a centrocampo su Ricci. Niente recupero, giustamente, a conclusione della prima frazione di gioco. Nella ripresa lascia correre su alcuni interventi al limite del regolamento fino al 60' poi sfilza di gialli che tengono buono un match che si spegne man mano.

TABELLINO

SASSUOLO-PALERMO 4-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Aquilani, Mazzitelli; Berardi (76’ Politano), Ricci (65’ Defrel), Ragusa; Matri (82’ Duncan). A disp.: Pomini, Antei, Iemmello, Sensi, Pierini, Terranova, Cannavaro, Dell’Orco, Adjapong. All.: Eusebio Di Francesco

Palermo (3-4-2-1): Posavec; Vitiello (46’ Morganella), Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, B.Henrique, Jajalo, Pezzella; Embalo (61’ Diamanti), Quaison (77’ Balogh); Nestorovski. A disp.: Marson, Fulignati, Trajkovski, Silva, Gazzi, Chochev, Aleesami, Bentivegna, Lo Faso. All.: Eugenio Corini

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (Bergamo)

Marcatori: 9’ Quaison (P), 15’ Matri (S), 24’ Ragusa (S), 66’ Matri (S), 83’ Politano (S)

Ammoniti: 33’ Quaison (P), 47’ Mazzitelli (S), 71’ Lirola (S), 74’ Goldaniga (P)

Espulsi: