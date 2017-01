DIRETTA Premier League, Leicester-Chelsea 0-1: Alonso subito a segno! - LIVE

14/01/2017 18:30

DIRETTA LEICESTER CHELSEA - La 21esiama giornata della Premier League offre un interessantissimo derby italiano tra Ranieri e Conte, ovvero tra il tecnico campione in carica col suo Leicester e la guida del Chelsea, attuale capolista del torneo e maggiore candidato alla vittoria finale. Sulla carta non sembra esserci storia: i 'Blues' guidano la classifica con la bellezza di 49 punti, le 'Foxes' sono soltanto 15esime, ferme a quota 21. Anche i precedenti, sono tutti in favore del club londinese: negli ultimi 5 match, sono infatti 3 i successi del Chelsea, a fronte di una vittoria del Leicester e di un pareggio.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Morgan, Huth, Fuchs, Chilwell; Mendy, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Musa, Vardy. All.: Ranieri

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Hazard, Pedro. All.: Conte



CLASSIFICA: Chelsea 49 punti; Tottenham 45*, Arsenal 44*, Liverpool 44; Manchester City 42; Manchester United 39; Everton 30; West Bromwich 29*; Stoke 27*; Burnley 26*; Bournemouth 25*, West Ham 25*; Southampton 24*; Watford 23*; Leicester 21; Middlesbrough 20*; Crystal Palace 16*, Hull 16*; Sunderland 15*, Swansea 15*. *Una gara in più

F.S.