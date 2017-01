Calciomercato Juventus, Orsolini: l'Ascoli non ha fretta. Assist al Napoli?

Alessio Lento (@lentuzzo)

12/01/2017 12:31

JUVENTUS ORSOLINI NAPOLI - Riccardo Orsolini è uno dei talenti più limpidi del calcio italiano. Le prestazioni del prodotto del vivaio dell'Ascoli in serie B non sono, ovviamente, sfuggite agli occhi attenti degli osservatori dei maggiori club italiani, e non solo. In primis fu il Milan a muoversi con decisione sull'esterno d'attacco, ma la futura proprietà cinese non ha dato l'ok alla chiusura dell'operazione e l'affare è sfumato. In questo vuoto si è catapultata la Juventus che vanta ottimi rapporti con l'Ascoli e diversi giovani del vivaio dei piemontesi sono passati dalle Marche. Ma resiste anche il Napoli.

Calciomercato Juventus, per Orsolini l'Ascoli prende tempo

L'amministratore delegato juventino, Giuseppe Marotta, e l'uomo mercato Juventus, Fabio Paratici, hanno incontrato più volte in questi giorni a Milano il direttore sportivo del club cadetto, Cristiano Giaretta: la Juventus è in pole position per accaparrarsi Orsolini con il 19enne calciatore che finirebbe, comunque, la stagione in serie B. Ma le parole dell'amministratore delegato dell'Ascoli frenano un po' gli entusiasmi: "Non abbiamo fretta di vendere Orsolini, stiamo valutando le proposte di tutti per rispetto del giocatore e delle società che lo cercano - ha detto Cardinaletti al 'Corriere Adriatico' - Al ragazzo non vogliamo precludere la possibilità di fare una grande carriera, ma se un giocatore esce ne deve arrivare un altro che ci faccia fare il salto di qualità". Dichiarazioni che possono rappresentare un assist per il Napoli che, in questo momento, appare in seconda fila rispetto agli storici rivali bianconeri: il duello di calciomercato per Orsolini si infiamma.