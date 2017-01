Calciomercato Sassuolo, ESCLUSIVO: Acerbi-Leicester, secondo round

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

05/01/2017 16:01

ESCLUSIVO ACERBI LEICESTER / Anche in questo avvio di stagione poco fortunato per il Sassuolo, Francesco Acerbi si sta confermando come uno dei migliori difensori della Serie A. Seguito dall'Inter e dallo Spartak Mosca già da qualche mese, il mancino neroverde ha suscitato più di recente l'interessamento di Claudio Ranieri. Come detto in passato, il Leicester ha presentato un'offerta di 7 milioni di euro per Acerbi, ma la dirigenza emiliana ha prontamente rispedito al mittente tale proposta.

Nonostante ciò, il pressing del club inglese continua ad essere reale, senza tuttavia scalfire al giorno d'oggi i propositi di incedibilità del Sassuolo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it.