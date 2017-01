Calciomercato Juventus, UFFICIALE: addio Witsel

03/01/2017 18:06

WITSEL TIANJIN QUANJIAN / La notizia era ormai nota da tempo ma ora ha anche il carattere dell'ufficialità: niente Juventus per Axel Witsel che lascia lo Zenit San Pietroburgo e vola in Cina per vestire la maglia del Tianjin Quanjian, squadra allenata da Fabio Cannavaro. Ad annunciarlo il club russo con un breve comunicato apparso sul proprio sito dove non vengono ufficializzati i contorni economici dell'operazione. Le cifre dell'affare sono comunque note da tempo: Witsel in Cina percepirà circa 18 milioni di euro l'anno, mentre allo Zenit vanno 20 milioni di euro.

B.D.S.