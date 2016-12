26/12/2016 21:06

CALCIOMERCATO MILAN LUIZ ADRIANO / E' davvero concreta la pista che porta Luiz Adriano in Russia. L'attaccante brasiliano, che non rientra nei piani di Vincenzo Montella, è finito nel mirino dello Spartak Mosca. Domani - come riporta 'Sky Sport' - si terrà un incontro importante a Rio de Janeiro tra l'amministratore del Milan, Adriano Galliani e l'agente Gilmar Veloz che presenterà l'offerta dello Spartak.

M.S.