Supercoppa Juventus-Milan, Bonaventura indica la via

23/12/2016 17:18

SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN / E' tutto pronto a Doha per la Supercoppa italiana. Juventus-Milan si affronteranno per alzare il primo trofeo stagionale, con i rossoneri che sperano di bissare il successo ottenuto in campionato per 1-0. Ai microfoni della 'Rai', Jack Bonaventura ha indicato la via per ripetersi: "La Juventus è abituata a giocare queste partite, noi un po' meno quindi dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità. Dobbiamo prendere spunto dalle prestazioni già fatte".

D.T.