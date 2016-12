Chelsea, UFFICIALE: Oscar va in Cina

23/12/2016 09:34

NEWS CHELSEA / Dopo tante voci e indiscrezioni, adesso è ufficiale: Oscar lascerà il Chelsea. A comunicarlo è stato lo stesso club inglese, che in una nota ufficiale ha spiegato che il calciatore andrà a giocare nel campionato cinese, dove lo attende lo Shangai SIPG. Il trasferimento si concretizzerà a inizio gennaio, quando si aprirà ufficialmente la finestra di mercato invernale.

Classe '91, con la maglia dei 'Blues' Oscar ha trascorso quattro stagioni e mezzo riuscendo a vincere una Premier League, una coppa di Lega inglese e una Europa League. Già nelle scorse settimana la voce che lo voleva prossimo alla Cina si era fatta sempre più insistente. Il suo compagno di squadra Willian aveva annunciato: "Ci ha già salutato. Per me lui resta un grande amico e soprattutto un meraviglioso giocatore". In passato Oscar è stato cercato invano anche da Juventus e Inter.

M.D.A.