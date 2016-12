Calciomercato Fiorentina, si cambia in panchina: ecco il 'dopo Paulo Sousa'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO FIORENTINA PAULO SOUSA / In casa Fiorentina continua a tenere banco il destino di Paulo Sousa: l'allenatore portoghese ha vissuto tra alti e bassi il suo rapporto con la 'piazza' toscana e, ad oggi, il divorzio appare l'ipotesi di calciomercato Fiorentina più concreta. La speranza della società, però, è quella di non arrivare alla rottura a stagione in corso ma, eventualmente, valutare il cambio in panchina solo in estate. Nelle scorse ore, a proposito del possibile divorzio con Paulo Sousa, Pantaleo Corvino ha dichiarato: "Il tecnico Sousa in bilico? Non possiamo parlare di questo dopo ogni sconfitta, parliamo di calcio. L'ottimismo è figlio delle vittorie e questa squadra deve fare prestazioni importanti".

Nel destino di Paulo Sousa, in futuro (non immediato), potrebbe esserci la Juventus. L’attuale tecnico della Fiorentina ha vestito la maglia bianconera per due anni, conosce l’ambiente, ha già maturato esperienza come allenatore in Europa e potrebbe esser ben disposto ad abbracciare un progetto più competitivo come quello bianconero. Ovviamente, la panchina di Massimiliano Allegri non è in discussione e non lo sarà a breve termine. Solo una vittoria in Champions League potrebbe rimettere in discussione tutto, col tecnico livornese magari desideroso di tentare l'avventura altrove.

Calciomercato Fiorentina, da Mazzarri a Di Francesco: tutti i nomi per il 'dopo Paulo Sousa'

Tra i profili emersi sul calciomercato per il 'dopo Paulo Sousa' spiccano i nomi di Mazzarri, Di Francesco e Giampaolo ma la pista più suggestiva in casa Fiorentina conduce a Maurizio Sarri, in un rapporto complicato con De Laurentiis a Napoli e corteggiato da tempo da Corvino. E a Roma, Spalletti ha appena annunciato "Se non vinco me ne vado"...