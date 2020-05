CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA COMMISSO JUVENTUS INTER / Anche quello di Chiesa è uno dei tanti nomi contesi da Juventus e Inter in vista della prossima sessione di calciomercato. Del futuro del gioiello viola è tornato a parlare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che ammette a 'Viola Nation': "Nessuno è certo di cosa succederà, sicuramente potremmo perdere un giocatore come Chiesa. Ancora non si sa se vorrà andarsene e vogliamo, nel caso, che porti il giusto guadagno, ma potrebbero arrivarne altri.

Per quanto riguarda il campionato di Serie A l'ipotesi è invece quella di ripartire a giugno: "Il campionato deve mettere la salute al primo posto, poi pensare a giocare, senza però distruggere la prossima stagione. Noi vogliamo giocare, potremo tornare ad allenarci individualmente tra venerdì e sabato, insieme a partire dal 18 maggio e poi forse saremo in campo a giugno".

